Leonardo Sguarezi/Secom

“Vale muito a pena fazer o passeio de balão do Litoral”. Assim a turista Joelma Ongaro define a sua experiência com o mais novo atrativo da programação do Verão Maior Paraná. A estreia do passeio foi no domingo (8), na Arena Caiobá – em apenas um dia recebeu 140 pessoas.

Os visitantes podem aproveitar a atração aos sábados e domingos, a partir das 8h. O passeio é gratuito e os ingressos são adquiridos por meio de sorteio, que é feito por ordem de chegada.

“Eu sempre quis voar de balão. Participamos do sorteio umas duas ou três vezes, até que deu certo. É uma delícia, muito bom, nem acredito”, comemorou a turista Mariana Ongaro.

O diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte da Secretaria do Esporte, Tiago Campos comemorou o sucesso da iniciativa. “O balão é um cartão postal e entrou na programação neste final de semana. É uma ação que chama muito a atenção do público. Só nesse fim de semana já atendemos mais de 140 que tiveram o privilégio de olhar de cima o Litoral do Estado”, disse.

Trata-se de um voo cativo, ou seja, preso por cordas fixas no chão, com uma subida de até 30 metros de altura. A duração é de aproximadamente cinco minutos, para que os turistas tirem fotos da vista. É importante ressaltar que o voo depende de condições climáticas. Em caso de vento forte ou chuva, a atração poderá ser suspensa.

PROGRAMAÇÃO – Mariana e a família também se impressionaram com as atividades dispobilizadas pela Secretaria de Estado do Esporte na programação do Verão Maior Paraná. A programação conta com aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, avaliação física, torneios e eventos esportivos, gratuitamente, durante toda a temporada.

“Nem sabíamos que teriam tantas coisas. Vamos passar um dia só, mas tem balão, vôlei, tirolesa. Estamos bem empolgadas, até paramos aqui bem pertinho para aproveitar”, ressaltou.

“Viemos passar um dia com um grupo de amigos, mas está bem equipado e tem um monte de atividades para fazer. Tá bem interessante”, complementou Joelma.

As ações são ofertadas no Litoral e na Costa Noroeste do Estado, de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h. Nas primeiras semanas, de 26 de dezembro a 8 de janeiro, foram registrados mais de 310 mil atendimentos.

Nas praias de Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá são seis pontos fixos no Litoral, três equipes itinerantes, além de outros dois postos fixos no Noroeste, em Porto Rico e São Pedro do Paraná.

Os postos fixos estão estruturados com palcos para as aulas, muro de escalada com tirolesa, futmesa e quadras de vôlei de praia, futebol e beach tennis. As quadras ficam à disposição da comunidade, que pode emprestar os equipamentos necessários. Há, ainda, brindes dos apoiadores e patrocinadores aos participantes.

Na área do Esporte, além da programação contínua, o Verão Maior Paraná conta com eventos esportivos nos fins de semana, como os Jogos de Aventura e Natureza, Cross Games, Campeonato Paranaense de Beach Soccer, apresentações de BMX Freestyle, apresentações de Wheeling e outros campeonatos ao longo da temporada.

Neste final de semana (14 e 15) estão programados o Futebol das Estrelas com ex-jogadores dos times paranaenses e Vôlei das Estrelas, com Giba e Emanuel.