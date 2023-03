O Litoral vai sediar o Torneio Interclubes de Pesca Esportiva com Caiaque, no sábado e no domingo, em Antonina. Esse é considerado o maior evento de pesca esportiva do Brasil.



O evento, uma realização da Associação Paranaense de Pesca Esportiva, com o apoio da Prefeitura de Antonina e do Governo do Estado, deve contar com cerca de 300 participantes.



O objetivo é promover a integração entre os competidores, contribuir com a prática da pesca esportiva e aprimorar as técnicas do “pesque e solte” embarcada em caiaques, além de incentivar o turismo local.



O evento contará, ainda, com atividades paralelas, música ao vivo com bandas locais, torneio de arremesso, exposição de patrocinadores e palestra com integrantes do Projeto Robalo.