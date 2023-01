Imagem do atendimento no Litoral em dezembro de 2022 (Reprodução/Defesa Civil PR)

Áreas de instabilidades associadas ao deslocamento de uma frente fria, mantém o tempo instável principalmente nas regiões da metade sul do Paraná nesta terça-feira (3). Nestes setores, são registradas pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas.

No litoral, a chuva, que começou por volta das 17h, provocou um acumulado de 107 mm em Guaratuba e 74,2 mm em Matinhos. Áreas de instabilidades seguem atuando no litoral do estado.

Há registros de volumes grandes também em outros municípios.

Na quarta-feira (4), as condições do tempo sobre o Paraná seguem sendo influenciadas pelo deslocamento da frente fria. Entre as regiões leste, Campos Gerais e o norte do estado, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ocorrem a qualquer hora do dia.

Nas regiões sudoeste e oeste, entre a madrugada e a manhã, ainda há condições para algumas chuvas isoladas, mas a partir da tarde, o sol já volta a aparecer nas regiões.

No final de novembro a região também foi atingida por chuvas intensas, que alagaram ruas e deixaram pessoas desalojadas. Na Serra do Mar, provocou o deslizamento de encostas nas BRs 277 e 376. O tempo instável seguiu pelo começo de dezembro, quando também ocorreram fortes temporais localizados na região.