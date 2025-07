Encontro reuniu cerca de 300 carros clássicos (Foto: PMA/Divulgação)

Antonina, no Litoral do Paraná, teve um final de semana cheio de charme e nostalgia com a realização do 22º Encontro Paranaense de Veículos Antigos e Especiais. O evento reuniu cerca de 300 carros de diferentes épocas e atraiu centenas de visitantes apaixonados por automóveis, além de colecionadores e turistas de várias partes do estado.

A tradicional avenida de Antonina virou palco para verdadeiras relíquias do automobilismo. Carros antigos, raridades e modelos restaurados encantaram o público durante os dois dias de evento.

Além dos veículos, o clima de confraternização tomou conta do município, que também recebeu atrações culturais e musicais para todos os gostos.

























Encontro de carros antigos (Fotos: Prefeitura de Antonina)











Encontro reuniu cerca de 300 carros clássicos (Foto: PMA/Divulgação)













Música ao vivo completou o encontro em Antonina

A programação contou com apresentações da fanfarra local, shows ao vivo com as bandas Papo de Samba, Tio Brothers, Santeiro Rock e Lucas Viba Trio. A Filarmônica Antoninense também emocionou o público com uma performance especial no Theatro Municipal.

Para os expositores, houve sorteio de brindes e uma cerimônia de premiação dos veículos. Ainda não há data marcada para o próximo encontro.