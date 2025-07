Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Paranaguá terá um Feirão de Emprego com 80 vagas disponíveis na próxima sexta-feira, 5 de julho, das 9h às 13h.

O evento será na Escola Municipal Professor João Rocha dos Santos, na Avenida Dona Julieta, nº 480, bairro Vila Garcia, e promete facilitar o acesso ao emprego para moradores da região.

Vagas, entrevistas e orientação no mesmo lugar

O feirão vai reunir empresas e candidatos no mesmo espaço, agilizando o processo seletivo. Quem comparecer poderá participar de entrevistas, conhecer as vagas disponíveis e ainda receber orientações para melhorar o currículo, se preparar para entrevistas e buscar qualificação profissional.

Além disso, haverá ações sociais e serviços gratuitos, voltados a quem deseja se recolocar no mercado ou conquistar o primeiro emprego.

O evento é uma parceria da Secretaria Municipal do Trabalho (SEMTRA) com o SINE e outras secretarias municipais, como as de Esporte e Cultura. A união de forças busca ampliar as chances de quem precisa de apoio para voltar ao mercado de trabalho.