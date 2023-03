(PRF-PR)

Um lobo-guará, que foi atropelado na rodovia BR-373, em Ipiranga, região central do Paraná, mobilizou veterinários dos Instituto Água e Terra (IAT).

Na manhã de quinta-feira, 30 de março, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu informações de que na BR-373, próximo ao km 199, em Ipiranga um lobo-guará estaria bastante machucado às margens da rodovia.

A equipe deslocou até o local e encontrou o animal bastante debilitado. Para realizar o resgate do lobo-guará a PRF contou com apoio do Instituto Água e Terra – IAT e veterinário local. O lobo-guará foi sedado e transportado para a clínica veterinária para tratamento.

Lobo-guará

Apesar de não ser considerado em perigo de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), todos os países em que ele ocorre o classificam em algum grau de ameaça, apesar de não se saber a real situação das populações.

Estima-se que existam cerca de 23 mil animais na natureza, sendo um animal popular em todos os zoológicos. Está ameaçado principalmente por causa da destruição do cerrado para ampliação da agricultura, atropelamentos, caça e doenças advindas dos cães domésticos.

No entanto, é adaptável e tolerante às alterações provocadas pelo ser humano. O lobo-guará ocorre atualmente em áreas de Mata Atlântica já desmatadas, onde não ocorria originalmente.