Franklin de Freitas

O ano começou promissor e com uma ótima notícia para o mercado imobiliário. Isso porque a locação de imóveis comerciais em Curitiba registrou seu melhor início de ano da última década.



Segundo o Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), o Índice de Locação sobre Oferta (LSO) foi de 5,4% em janeiro na capital, o melhor índice para o mês desde 2014. A média histórica do LSO comercial para o primeiro mês do ano é de 3,7%.



O crescimento verificado em 2023 foi de 1 ponto porcentual em comparação com o mesmo mês de 2022 (4,4%) e de 1,8 ponto porcentual em relação a janeiro do ano anterior (3,6%).



“Janeiro é um período que costuma ser delicado para o mercado imobiliário, reflexo das festas de fim de ano e das férias escolares, quando muitas famílias optam por viajar para o litoral ou interior. Mesmo assim, os resultados que tivemos neste início de 2023 foram bastante positivos, o que nos deixa animados para o restante do ano”, comenta o presidente do Inpespar e vice-presidente de Economia e Estatística do Secovi-PR, Luciano Tomazini.



Para quem está pensando em adquirir um imóvel como forma de investimento, esses números representam um bom indicativo, já que nos últimos dois anos, a performance do setor de locação tem sido bastante positiva. Em relação aos imóveis residenciais, o levantamento do Inpespar mostra que o Índice de Oferta sobre Locação foi de 17,3%, o que representa 1,2 pontos percentuais menor que 2022, quando o índice foi de 18,5%.



Outro fator que chamou a atenção no levantamento foi a velocidade de locação de alguns tipos de imóveis. O chamado IVL (Índice de Velocidade de Locação) de quitinetes chegou a 24 dias em janeiro desse ano. Para se ter ideia, no ano passado o índice era de 52 dias e em 2021 chegava a 65. Já os apartamentos de dois quartos têm ficado disponíveis no mercado por 34 dias, em média, enquanto os de três quartos demoram 46 dias para serem alugados e os de um quarto, 52 dias. Tudo isso é justificado pela alta demanda do mercado.



A executiva de operações imobiliárias da Gonzaga Imóveis, Lucia Shaikoski, vê os bons números desse início de ano com bons olhos e projeta ótimas possibilidades de ganhos para os proprietários de imóveis. “São números bastante animadores. Como vimos, o mercado está bastante aquecido, com a procura em alta, e o índice de inadimplência também está baixo. Para quem é proprietário de imóveis e procura rentabilidade, uma boa dica é deixar seu imóvel para alugar em uma imobiliária idônea, com muitos anos de atuação e confiança do mercado. Isso fará com que ele receba seus valores sempre em dia, sem sobressaltos. O momento é bom e deve ser bem aproveitado”, pontua Lucia.