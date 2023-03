(Franklin de Freitas)

O mercado de aluguéis residenciais registrou crescimento em Curitiba em fevereiro. No segundo mês do ano, o índice de Locação Sobre Oferta (LSO) desse tipo de imóvel foi de 25,4%, crescimento de 8,1 pontos percentuais (p.p.) em relação a janeiro (17,3%). Foi o que indicou a pesquisa mais recente do Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), integrante do Sistema Secovi-PR, sobre o setor na cidade.



Já o ticket médio dos imóveis residenciais na capital paranaense apresentou variação considerável. Em fevereiro, o valor foi de R$ 1.572, 14,7% a mais do que o constatado no mesmo mês do ano passado (R$ 1.370) e % 25,5% maior na comparação com o ticket médio do segundo mês de 2021 (R$ 1.253). “Somado à velocidade de locação, esse é um dos elementos que têm motivado a aquisição de imóveis usados para locação”, pontua Tomazini.



A baixa inadimplência dos inquilinos curitibanos é outro ponto a ser comemorado. O atraso no pagamento acima de 30 dias em fevereiro ficou em 0,8%, 0,1 ponto porcentual a menos do índice de janeiro (0,9%).