Alexandre Macieira/Riotur

Quem ficar em Curitiba, e pretende acompanhar a virada do ano apreciando o espetáculo de queima de fogos tradicional nos bairros de Curitiba, tem algumas opções.



Visões panorâmicas podem ser alcançadas em locais como o viaduto do Alto da Rua XV, no Cristo Rei, que é uma espécie de mirante de onde se avista quase toda a cidade.



A cabeceira do aeroporto Afonso Pena é outro ponto. O mirante que fica no fim da Rua Elvira Harkot Ramina também dá uma visão espetacular de Curitiba.



Praças e parques com espaços amplos também são opções, desde que abertos ao público.