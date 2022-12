Reprodução/PRF

A Arteris Litoral Sul informa que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou, ainda na tarde da sexta-feira (9), mais uma faixa da pista sul da BR-376, na altura do km 668,7, na região de Guaratuba. Os motoristas que trafegam pela rodovia sentido Florianópolis têm à disposição duas faixas. No sentido Curitiba, a pista norte continua com uma faixa liberada no trecho onde foi montado desvio operacional de segurança.

A liberação da segunda faixa na pista sul ocorre após a estabilidade do clima e o avanço dos trabalhos de recuperação e contenção do talude, atingido pela forte chuva registrada na região no dia 28 de novembro. Além da instalação de barreiras de concreto, a liberação parcial da BR-376, realizada na última quarta-feira (7), só foi possível após o trabalho da empresa para realizar a drenagem, a recuperação do pavimento e a sinalização do trecho.

Cuidado redobrado

Nas proximidades do km 668,7, em um trecho de aproximadamente 800 metros, a operação na rodovia continua em uma faixa pela pista norte, ou seja, para veículos que vão sentido Curitiba (PR), e, agora, com duas faixas na pista sul para quem trafega em direção a Florianópolis (SC).

Todo o trecho está devidamente sinalizado para que os motoristas sejam adequadamente orientados. A Arteris Litoral Sul reforça a importância de os motoristas redobrarem a atenção, com respeito à velocidade da via e a manutenção de uma distância segura dos veículos à frente.

O aumento do perímetro de segurança, com a interdição de algumas faixas, é necessário em função das obras de contenção do talude, que seguirão em curso pela concessionária e são primordiais para a futura liberação de toda a capacidade de tráfego da BR-376/PR.

A concessionária continuará monitorando as condições de segurança do trecho onde ocorreu o deslizamento e de outras encostas na BR-376/PR. A empresa seguirá informando as condições de tráfego aos usuários por meio do seu perfil no Twitter (@Arteris_ALS) e pelo telefone 0800 725 1771.

A Arteris Litoral Sul reforça seu compromisso com a sociedade ao continuar investindo na melhoria constante das condições de tráfego e segurança do trecho, tão importante para a logística do País.