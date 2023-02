Loja do Shopping Curitiba com decoração de Páscoa (Valquir Aureliano)

Neste ano, a Páscoa será celebrada no dia 9 de abril, mas o comércio de Curitiba já se prepara para a temporada. Na Noel Decorações, localizada no Shopping Curitiba, já é possível encontrar produtos de decoração específicos para a Páscoa.



A Noel é referência na cidade na venda de decoração de Natal. Esta é a primeira vez que a loja decidiu continuar funcionando após o final de ano, agora com foco na Páscoa.



“Nós só trabalhávamos até o Natal, fechávamos sempre no dia 24 de dezembro e voltávamos a abrir na temporada seguinte. Mas neste ano resolvemos apostar na Páscoa também. Muitos dos nossos clientes já estão procurando e pedindo por produtos de Páscoa. Estamos otimistas, as vendas de Natal foram muito boas, os curitibanos estão cada vez mais decorando suas casas nas datas especiais e acreditamos que nesta Páscoa a procura será grande”, detalha Gislaine Rosseti, coordenadora da loja. A Noel Decorações fica no Piso L4 do Shopping Curitiba.



Nas lojas de embalagens da Avenida Sete Setembro também já é possível encontrar artigos de decoração de Páscoa, como cestas, enfeites de portas e muito mais.



A páscoa é a 3ª celebração mais relevante para os brasileiros, atrás de Natal, Dia das Mães. A data aquece o varejo em todo o país. A Páscoa de 2022 foi a mais rentável dos últimos cinco anos. A expectativa é de que a Páscoa deste ano tenha o mesmo sucesso e um crescimento de 10 a 15%, segundo a Lacta. A produção de chocolate já começou a ser distribuída.