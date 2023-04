André Richter/Agência Brasil/Arquivo

Dia 1º de maio, completa um ano do assassinato do fotógrafo André Muniz Fritoli. Ele morreu atingido por um dos vários tiros disparados pelo Policial Federal Ronaldo Massuia Silva, em posto de gasolina em Curitiba, no feriado de 1º de maio de 2022.

Após um ano da morte do filho, a mãe da vítima, Greyce Muniz Fritoli fará uma visita à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Ela irá acompanhada dos advogados. A previsão e de que o grupo seja recebido pelo Superintendente nesta sexta-feira., 28 de abril, às 15 horas.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia