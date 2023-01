Divulgação/PMPR

Mãe e filha, de 41 e 17 anos, foram mortas a tiros dentro de casa em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada desta quinta (12). Segundo informações da Polícia Militar, dois homens encapuzados invadiram a residência e dispararam contra as duas. Ainda de acordo com a polícia, duas crianças que passavam férias no local se esconderam no banheiro.

