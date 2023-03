(Divulgação PRF)

No sábado, 18 de março, na BR 277, em Cascavel, no Oeste do Paraná, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um caminhão conduzido por um motorista, de 37 anos, sem CNH, acompanhado de um passageiro.

