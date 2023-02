Divulgação

Considerada como uma das maiores e mais completas feiras do setor automotivo paranaense e do Sul do Brasil, a Old & Low Car, chega neste ano de 2023, em sua 4ª edição. Ela, que anualmente é muito aguardada por ser ponto de encontro dos apreciadores e amantes do setor, já tem data marcada para a sua realização, que será no feriado de Páscoa, entre os dias 6 e 9 de abril, em um dos cartões postais da capital paranaense, o pavilhão de feiras dentro do Parque Barigui.



Haverá exposição de carros de diversos estilos e culturas automotivas, uma grande feira de negócios com variedades em produtos e serviços que serão lançados e ofertados no evento, além de atrações que são cuidadosamente preparadas para agradar toda a família.



De acordo com Alisson Acosta, organizador da feira, trata-se de “um encontro de apaixonados por carros, uma feira de negócios e um evento para a família”. Ele ressalta ainda que a feira, não só apresenta uma volta ao passado como também está de olho no futuro, misturando carros antigos, carros novos, motos, manobras e novidades para atrair todos os tipos de públicos.



Uma das grandes novidades para este ano, segundo a organização, é uma área de bazar, com expositores de diversos segmentos, abrilhantando ainda mais o evento e ofertando ao público itens como roupas, semijoias, acessórios e artigos para decoração com descontos.



Entre as atrações confirmadas haverá shows de Wheeling (manobras de moto), com o hexacampeão nacional Lukinhas, diretamente de São Paulo, dando um show de destreza e habilidade com as motos.

Acontecerá a 2ª edição do Auto Detalhe, evento específico com profissionais da área de Estética Automotiva Nacional. Sendo um dos pioneiros na região Sul a trazer e fomentar esse mercado que só cresce com o passar dos anos.

E, em paralelo ao evento, acontece o Maxxi Bazar, mostrando-se uma ótima opção para as pessoas que estão passeando pelo local comprarem itens do dia a dia a um preço diferenciado de feira.

Viagem ao Passado

Na exposição dos carros, o público poderá fazer uma espécie de viagem no tempo, e saber mais sobre estilo, potência e sobre características aerodinâmicas e estruturais dos veículos.

Também, terão vários clubes automotivos marcando presença no evento. A Old & Low Car se consolidou como um grande encontro dos amantes dos veículos automotores.

Peças e serviços

Além dos automóveis expostos, a Old & Low Car reunirá empresas com produtos e serviços que serão comercializados com preços abaixo do mercado, sendo uma ótima oportunidade de compras para os visitantes. Estarão presentes fabricantes de peças, comerciantes de rodas e pneus, restauradores etc.