Divulgação

Começa nesta quinta-feira (6) a maior e mais completa feira da cultura automotiva do Sul, a 4ª edição da Old & Low Car, em Curitiba, que será realizada até domingo (9), no Centro de Eventos dentro do Parque Barigui.

O evento é um encontro dos apaixonados por automóveis, com exposição de 150 carros selecionados, que vão dos antigos aos customizados, além de campeonatos e apresentação. E será também uma grande feira de negócios com lançamentos de produtos e serviços e uma área de bazar com descontos em diversos itens.

Acontece ainda a 2ª edição do Auto Detalhe – Campeonato de Detalhamento Automotivo, onde profissionais da área de Estética Automotiva Nacional estarão disputando em equipes o melhor de polimento automotivo.