Pesquisa mostrou origem do visitante de veraneio (Franklin de Freitas)

A maioria dos viajantes de veraneio do Paraná é do próprio estado, especialmente da região da Rota do Pinhão, que engloba Curitiba e Região Metropolitana. No dia 15 de março, a Secretaria de Turismo do Paraná (Setur-PR) lançou um estudo feito com base nas respostas dos turistas no litoral paranaense. Além do local de residência dos respondentes, a pesquisa ainda mapeou dados como ocupação, renda e a frequência de visitas ao litoral.

Segundo a coleta de dados, que teve quase 3 mil respondentes, 87,9% dos viajantes eram do Paraná. Desse número, 55,5% moram na Grande Curitiba. Ainda no Paraná, 7,5% dos respondentes eram do próprio litoral e 6,6% eram da região do Encanto dos Ipês, que engloba cidades como Maringá, Jardim Olinda, Itaguajé, Colorado e outras que compõem o Setentrião Paranaense.

Os turistas no litoral que moram no Paraná eram também das regiões do Norte do Paraná, Campos Gerais, Riquezas do Oeste, Terras dos Pinheirais, Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, Vale do Ivaí e outras regiões ou municípios sem região.

A sondagem feita em janeiro deste ano ainda indicou que 62,8% dos respondentes tinham entre 36 e 65 anos. Turistas abaixo de 35 anos anos somavam 32,2%. Quanto à ocupação, a maioria era Servidor Público ou funcionário de empresa privada. Apenas 1,6% dos respondentes eram da área médica ou da área da educação. Mais de 60% dos entrevistados recebiam mais de 2 salários mínimos por mês.

Outros

Além do Paraná, 35,8% dos turistas eram de São Paulo e 26,8%, de Santa Catarina. Do Brasil, os respondentes também eram do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e outros. Os turistas internacionais somam 1,1%, vindos principalmente da Argentina e Paraguai.

Na virada do ano, as prefeituras do litoral paranaense estimavam mais de 2 milhões de pessoas nas cidades. Só em Guaratuba, a prefeitura afirma ter recebido cerca de 600 mil visitantes na cidade. Segundo a Setur-PR, o objetivo do mapeamento do perfil dos turistas foi avaliar o turismo no litoral para possíveis melhorias na receptividade.

Colaborou Lívia Berbel, sob supervisão de Mario Akira

Porto de Paranaguá é incluído no roteiro de cruzeiros

A MSC Cruzeiros – uma das principais companhias do segmento no mundo – anunciou ontem escalas e embarques inéditos em Paranaguá, no Litoral do Paraná, com o navio MSC Lirica, a partir de novembro. O MSC Lirica vai operar itinerários do Porto de Paranaguá para Itajaí, Buenos Aires (Argentina) e Punta del Este (Uruguai). Assim, o Paraná se juntará a outros portos de embarque já conhecidos no Brasil, como Itajaí, Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Maceió, entrando definitivamente na rota turística desse segmento.