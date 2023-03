Carlos Costa/CMC –

Mais seis linhas passarão a ter pagamento exclusivo por cartão a partir deste sábado. São as linhas 338-Centenário/Hauer; 650-Sta Rita/Pinheirinho; 684-Rio Bonito; 685-Rio Bonito/CIC; 772-Tupy/Juliana; e 703-Caiuá.



São cinco linhas do tipo alimentador, que ligam o interior dos bairros a terminais, e uma troncal, que liga o Terminal Caiuá ao Centro de Curitiba. Juntas, as seis linhas transportam 44,2 mil pessoas por dia.

A tarifa pode ser paga por cartão-transporte e também cartões de débito e crédito, já que todas as linhas da capital contam com essa funcionalidade. O cartão já é opção de pagamento da maioria (91,5%) dos passageiros destas linhas.