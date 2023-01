(Divulgação PMPR)

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu mais de 140 quilos de cocaína e prendeu dois homens, de 20 e 35 anos, por tráfico internacional de drogas, na noite desta terça-feira (10), em Paranaguá, no litoral do Estado. A ação contou com as unidades atuantes no Verão Maior Paraná.

