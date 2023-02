Polícia Militar e Polícia Federal apreendem mais de 30 mil pacotes de cigarros contrabandeados. (BPFron)

O Batalhão de Polícia de Fronteira, em ação integrada com policiais federais durante a Operação Hórus, apreendeu três embarcações carregadas com cerca de 30 mil pacotes de cigarros contrabandeados. A ação aconteceu nesta terça-feira (7), em Mercedes, município do Oeste do Paraná, na fronteira com o Paraguai.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia