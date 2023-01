Portos do Paraná

As três embarcações da esquadra da Marinha que estiveram ancoradas no Porto de Paranaguá receberam no último sábado (21) 3.525 visitantes, entre púbico geral, autoridades marítimas e portuária. A desatracação ocorreu por volta das 8 horas desta segunda-feira (23).

No sábado pela manhã, das 8h ao meio-dia, tiveram acesso às embarcações, em visitas guiadas pela equipe da Marinha, 425 pessoas convidadas, entre escoteiros, comunidade portuária e convidados da Capitania dos Portos do Paraná.

À tarde, quando a visitação ao navio e às duas fragatas foi aberta ao público em geral, mais de 3.100 pessoas, desde crianças de colo até idosos com mais de 90 anos, foram conhecer as embarcações.

“A visitação ocorreu de maneira muito organizada e integrada entre a nossa equipe da Portos do Paraná e a equipe escalada pela Capitania dos Portos do Paraná”, comentou o gerente de desenvolvimento empresarial, Luciano Rosina.

Segundo ele, foram conhecer os três navios da Marinha turistas e moradores locais. “Muitos parnanguaras e moradores de outras localidades do Litoral aproveitaram a oportunidade para conhecer também o interior do Porto de Paranaguá, pela primeira vez”, afirmou.

O navio doca multipropósito Bahia (NDM Bahia – G40) e as duas fragatas – a Liberal (F43) e a Defensora (F41) – permaneceram atracadas nos berços públicos do Porto de Paranaguá por poucos dias. A parada das embarcações no porto paranaense fez parte das atividades da Operação denominada Aspirantex, que integra o calendário anual da Marinha e é realizada sempre no mês de janeiro.

Trata-se de um exercício operacional que começou no Rio de Janeiro e, além de promover o treinamento da tripulação, ajuda na formação dos aspirantes da Escola Naval.