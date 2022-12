Movimento no terminal deve começar a subir a partir desta semana (Franklin de Freitas)

Neste final de ano, milhares de pessoas devem visitar a capital paranaense que além da extensa lista de atrações turísticas e culturais, ganha nessa época decoração especial do Natal de Curitiba. A CCR Aeroportos, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Curitiba, prevê uma intensa movimentação de passageiros entre os dias 15 de dezembro de 2022 e 6 de janeiro de 2023, quando cerca de 359 mil pessoas devem circular pelo aeroporto. A estimativa é de que o aeroporto opere mais 3 mil voos entre pousos e decolagens.



A CCR Aeroportos recomenda aos passageiros a chegada com a devida antecedência ao aeroporto e atenção redobrada aos horários de embarque. “Este é um dos períodos de maior movimentação do ano e temos certeza que vamos receber muitos visitantes para conhecer os parques e atrações como o Museu Oscar Niemeyer, Jardim Botânico, entre outros pontos turísticos que aumentam pelas ruas e avenidas nesse período de Natal. Estamos comprometidos com a efetividade de nossos produtos e serviços e trabalhamos para que a experiência de nossos clientes dentro do aeroporto seja a mais prazerosa possível. E para isso, é importante que os visitantes possam fazer suas viagens com segurança, conforto e uma boa experiência desde o acesso ao nosso aeroporto”, destaca Antonio Pallu, Gerente Executivo de Aeroportos da CCR Aeroportos.



O pico de maior movimentação está previsto para acontecer no dia 16 de dezembro, quando cerca de 19 mil pessoas devem passar pelo aeroporto, um aumento de 21% na movimentação média diária.



De acordo com a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o uso da máscara de proteção é obrigatório em espaços aeroportuários como área de inspeção de segurança, sala de embarque, pátio, pista e também dentro das aeronaves. As máscaras devem ser utilizadas ajustadas ao rosto, cobrindo o nariz, queixo e boca, minimizando espaços que permitam a entrada ou saída do ar e de gotículas respiratórias.



Ônibus

Transporte em alta

O transporte rodoviário tem se mostrado uma opção cada vez mais presente nas viagens de lazer para dentro do Brasil. Segundo a ClickBus, uma das mais populares plataformas de venda de passagens do segmento no país, de janeiro a setembro deste ano foram vendidas 83% a mais de passagens que no mesmo período de 2020.



No mês de setembro, foram realizadas 30% a mais de vendas, na comparação com o mesmo período de 2021. Mais de 70% das compras na plataforma da ClickBus foram realizadas por novos usuários. Também se observou um aumento nas buscas por esse tipo de transporte no mesmo período, registrando um crescimento de 275% na média diária de buscas no site comparado a 2021.



Nos últimos doze meses, os trechos mais buscados foram os das viagens entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas o trecho São Paulo-Curitiba e Curitiba-São Paulo também aparece entre os mais procurados.



Segundo a plataforma, a competitividade dos preços e a modernização da infraestrutura dos ônibus são fatores que podem estar impactando na expansão do transporte rodoviário de passageiros.