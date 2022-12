Franklin de Freitas

Neste final de ano, milhares de pessoas devem visitar a capital paranaense que além da extensa lista de atrações turísticas e culturais, ganha nessa época decoração especial do Natal de Curitiba. A CCR Aeroportos, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Curitiba, prevê uma intensa movimentação de passageiros entre os dias 15 de dezembro de 2022 e 06 de janeiro de 2023, quando cerca de 359 mil pessoas devem circular pelo aeroporto. A estimativa é de que o aeroporto opere mais 3 mil voos entre pousos e decolagens.

A CCR Aeroportos recomenda aos passageiros a chegada com a devida antecedência ao aeroporto e atenção redobrada aos horários de embarque. “Este é um dos períodos de maior movimentação do ano e temos certeza que vamos receber muitos visitantes para conhecer os parques e atrações como o Museu Oscar Niemeyer, Jardim Botânico, entre outros pontos turísticos que aumentam pelas ruas e avenidas nesse período de Natal. Estamos comprometidos com a efetividade de nossos produtos e serviços e trabalhamos para que a experiência de nossos clientes dentro do aeroporto seja a mais prazerosa possível. E para isso, é importante que os visitantes possam fazer suas viagens com segurança, conforto e uma boa experiência desde o acesso ao nosso aeroporto”, destaca Antonio Pallu, Gerente Executivo de Aeroportos da CCR Aeroportos.

O pico de maior movimentação está previsto para acontecer no dia 16 de dezembro, quando cerca de 19 mil pessoas devem passar pelo aeroporto, um aumento de 21% na movimentação média diária.

De acordo com a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o uso da máscara de proteção é obrigatório em espaços aeroportuários como área de inspeção de segurança, sala de embarque, pátio, pista e também dentro das aeronaves. As máscaras devem ser utilizadas ajustadas ao rosto, cobrindo o nariz, queixo e boca, minimizando espaços que permitam a entrada ou saída do ar e de gotículas respiratórias.

Sobre a CCR Aeroportos:

A CCR Aeroportos, Negócios do Grupo CCR, opera 20 aeroportos no mundo, firmando sua presença em cinco países e nove estados brasileiros. Com a recente expansão a empresa se consolidou como a maior operadora em número de aeroportos no Brasil. Ao todo administra 17 aeroportos brasileiros: São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Palmas, no Tocantins; Teresina, no Piauí; Petrolina, em Pernambuco; Goiânia, em Goiás; o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, por meio da BH Airport, e o Aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais; Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; e Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. No exterior, a empresa opera os aeroportos de Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 42 milhões de passageiros/ano. Portal CCR Aeroportos