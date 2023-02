Para conter a inadimplência, que atinge pela primeira vez o indesejado contingente de 70 milhões de brasileiros, a Serasa lança, em todos os seus canais digitais, um novo mutirão nacional de negociação, com descontos e benefícios que estimulam e facilitam o pagamento de dívidas.



Em janeiro, a Serasa registrou mais de 3,8 milhões de pessoas inadimplentes no Estado do Paraná, totalizando mais de 14 milhões de dívidas em aberto e o valor médio da dívida na região é de R$ 5.201,92 por pessoa. veja mais no Site: www.serasa.com.br



O Procon-PR também participa do novo um mutirão. A ação começa nesta quarta-feira e acontece ao longo de todo o mês exclusivamente pela internet, através da plataforma de solução de conflitos consumidor.gov.br. Participam bancos e instituições financeiras.



De acordo com Claudia Silvano, chefe do Procon-PR, essa é uma ação em rede, com a participação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Procon-PR e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).



“O objetivo é permitir que os consumidores que estejam endividados possam negociar seus débitos e seguir com um pouco mais de tranquilidade, saindo desta situação que causa tanto transtorno na vida de qualquer cidadão”, disse.