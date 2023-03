Divulgação/Fecomércio-PR

Mais de mil casais estão habilitados para participar do casamento coletivo na Arena da Baixada, neste sábado, com cerimônia civil e ecumênica a partir das 17h. A iniciativa faz parte do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão, uma realização do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) e do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR em parceria com a Prefeitura de Curitiba e Clube Athlético Paranaense. Os noivos devem chegar ao local a partir das 14h, para a assinatura das certidões de casamento junto aos Cartórios de Registro Civil de origem, que montarão postos de atendimento no estádio. O Senac Curitiba Centro montará um salão na Arena para receber as noivas, a partir das 12h30. A cerimônia será conduzida pela Desembargadora do TJPR, Joeci Machado Camargo, coordenadora do Justiça no Bairro. A expectativa é de que 20 mil pessoas acompanhem a cerimônia. Também apoiam esta edição o Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Irpen), Polícia Militar do Paraná, Sanepar, Cartórios de Registro Civil e Prefeituras. A promoção do evento é da RPC.