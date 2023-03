Franklin de Freitas

As flores de Curitiba enfeitam parques, praças e canteiros e também um jardim inteiro dedicado às mulheres no Farol do Saber Farol das Cidades, no caminho da Pedreira Paulo Leminski.Implantada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a mandala Espírito Feminino – Não Pise nas Flores foi idealizada pelos designers Claudio Araújo e Cristina Yamada e encanta quem passa pelo local desde a primavera do ano passado. Seu formato traz o desenho de sete flores iguais, que se completam perfeitamente dentro de um hexágono (forma geométrica de seis lados).Para dar vida à criação, foram plantadas 10 mil mudas de flores em...