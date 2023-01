(Foto: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná)

A manhã deste domingo (22 de janeiro) começou com fila quilométrica e interdição parcial em duas das principais rodovias paranaenses. As informações são do Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná (DER-PR) e da Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR).

A fila de veículos, conforme a PRF, foi registrada na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. O congestionamento ocorre entre os quilômetros 679 e 778 da estrada, com 9 quilômetros de fila na pista sentido Curitiba, conforme a corporação. Quem segue a estrada no sentido Santa Catarina, por outro lado, pega o trânsito fluindo normalmente.

Já ba BR-277, foi registrada interdição parcial no quilômetro 42 da rodovia, em Morretes, também no litoral paranaense. Não há, contudo, filas no momento e o trânsito flui normalmente tanto no sentido litoral como no sentido Curitiba. Para quem vai de Curitiba a Paranaguá, por exemplo, o tempo estimado de viagem, pelo Waze, é de uma hora e 10 minutos. Já quem vai de Paranaguá para Curitiba encara a estrada por 1 hora e 11 minutos.

Ainda na BR-277, o DER-PR informa que foi registrada uma ocorrência com vítima no quilômetro 336 da estrada, na região de Guarapuava, o que obrigou o desvio de uma faixa da estrada. Ainda assim, o trânsito flui normalmente no local.

Veja em tempo real as condições nos trechos monitorados pelo DER: