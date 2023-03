Emerson Nogueira

Movimentos estudantis e sociais fizeram, na noite de ontem, uma manifestação contra o aumento da passagem de ônibus em Curitiba, anunciada na terça-feira e que começou a vigorar na quarta-feira. A tarifa passou de R$ 5,50 para R$ 6. A reclamação dos manifestantes é que neste momento, ainda com a economia fragilizada, a alta vai afetar ainda mais as condições de estudantes e trabalhadores que não recebem o vale-transporte. Outros setores também reclamam que mesmo os empresários vão sentir dificuldades para atender seus trabalhadores. Logo após o anúncio da alta, políticos de oposição tentaram na Justiça impedir o reajuste, mas a ação foi negada na quarta-feira. A Urbanização de Curitiba (Urbs) determinou que a tarifa de ônibus ficará “congelada” a R$ 5,50 por 30 dias nos créditos comprados até 28 de fevereiro para o cartão usuário e o cartão avulso (carregados por pessoa física). O benefício já está valendo para o cartão vale-transporte (carregado pelo empregador). Segundo a Urbs, o valor do reajuste, de R$ 0,50, é o mínimo possível para manter a sustentabilidade do sistema frente ao forte aumento dos custos.