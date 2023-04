Divulgação/Foto Ilustrativa

Aconteceu um acidente surreal na noite de sábado (22) na Rodovia PR-317, próximo ao aeroporto de Maringá, na região Noroeste do Paraná. Emerson Rebonato, de 35 anos, dirigia um Chevrolet Cruze quando foi atingido por uma máquina de lavar roupas, que despencou de um caminhão que transportava uma mudança. O motorista então perdeu o controle do carro e bateu violentamente na traseira do mesmo caminhão.

Uma caminhonete que vinha atrás atingiu a traseira do Cruze. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) fez o atendimento.