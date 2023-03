Franklin de Freitas

A Praça Santos Andrade foi palco do início da Marcha das Mulheres nesta quarta (8) em Curitiba. Organizada pela 8M – Frente Feminista de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral e outras entidades sindicais e representativas, o evento reuniu centenas de mulheres desde as 17 horas. Na pauta: a resistência delas contra todas as formas de violência.

Fotos: Franklin de Freitas



Por volta das 19h20, a marcha seguiria para a Boca Maldita. Desde as 17 horas, foram várias atrações culturais, como Simone Magalhães e blocos de carnaval, como Afri Pretinhosidade, Ela Pode Ela Vai e Baque Mulher.