A chuva deste começo de tarde de domingo, 29 de junho, não interferiu na realização da 8ª Marcha da Diversidade de Curitiba. A bandeira colorida que representa a diversidade serviu de proteção para alguns dos participantes. Outros exibiam guarda-chuvas coloridos.







Milhares de pessoas marcharam pela Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, até a Praça Nossa Senhora de Salete, onde mais de 65 artistas se apresentarão até o início da noite.

A concentração começou pela manhã na Praça 19 de Dezembro a partir das 10 horas. E a marcha foi iniciada às 14 horas. O tema deste ano é “Ainda Estamos Aqui”.

A Marcha da Diversidade é organizada pelo Grupo Dignidade, Aliança Nacional LGBTI+ e Coletivo Cássia, e estima reunir mais de 50 mil pessoas, segundo a organização.

Ainda não houve uma divulgação sobre a presença de público no evento.

Ao longo do dia também estão programados shows, atividades culturais e momentos de celebração da diversidade.

“Foram 65 artistas selecionadas entre nomes solos, grupos e shows completos que vão ocupar nossos palcos e trios elétricos com muita arte, representatividade e energia! Serão nove horas de festa, resistência e celebração das nossas existências LGBTI+ com muito som, corpo e voz!”, diz mensagem sobre a Marcha no Instagram.

A marcha marca o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+ comemorado um dia antes neste ano, no sábado, dia 28 de junho.