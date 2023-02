Divulgação

Marco Luque está de volta aos palcos. O artista vem em março a Curitiba e traz seu show solo e inédito “Dilatados”, que reúne seus personagens mais marcantes e carismáticos – o motoboy Jackson Five e Mustafary. Com realização da Prime e Macatranja, a apresentação única será realizada no próximo dia 11 de março no Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21h15.

Em “Dilatados”, Marco Luque conta as façanhas de Jackson Faive – o motoboy paulistano mais famoso do Brasil – Mustafary – um vegetariano irônico e controverso, que prega a sustentabilidade do planeta, diz amar a natureza e os animais (especialmente o serumaninho, cachorro que encontrou na praia). “Esse show é muito especial para mim porque traz dois dos personagens mais icônicos e marcantes da minha carreira, mas sempre com muita inovação e surpresas para arrancar gargalhadas do público”, ressalta o humorista.

