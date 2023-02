A cantora e compositora Rita Lee fez uma aparição rara, nesta segunda-feira (13), numa foto compartilhada por Roberto de Carvalho em seu Instagram. A cantora, de 75 anos de idade, finalizou o tratamento de câncer no pulmão em abril do ano passado. Após a postagem, a cantora virou um dos assuntos mais comentados no Twitter, com vários vídeos de sua carreira compartilhados.

A roqueira fez aniversário em 31 de dezembro e ganhou declaração pública do marido. “Meu amor será eterno! Que aos 75 estejamos apenas no começo. Feliz aniversário, amor, saúde, sorte e sucesso em altas doses, que todas as Forças de Luz Sagrada do Universo estejam iluminando seu caminho. Eu vou junto. Porque te amo, te amo, te amo!”, escreveu o músico.

Rita Lee e Roberto estão juntos há 47 anos, sendo 26 de casamento. O casal tem três filhos: Beto Lee, João Lee e Antônio Lee.