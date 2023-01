Imagem ilustrativa (Fernando Frazão/ABr)

A Marinha do Brasil, em colaboração com o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (CIMAER/FAB), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Instituto Nacional

de Pesquisas Espaciais (INPE), alerta que há condições favoráveis para a formação de um ciclone subtropical, em alto-mar, a aproximadamente 370 milhas náuticas (690 Km) a sudeste do estado do Rio de Janeiro e a 550 milhas náuticas (1050 Km) a leste da costa do estado de Santa Catarina, com lento deslocamento para sul/sudoeste, entre a madrugada e a manhã do dia 7 de janeiro.

Em caso de persistência das condições atmosféricas e da intensificação do vento, o sistema deverá ser

classificado como Tempestade Subtropical, conforme critério estabelecido nas Normas da Autoridade

Marítima para Meteorologia Marítima (NORMAM-19).

A atuação deste sistema meteorológico poderá causar ventos de até 35 nós (65 km/h) no entorno

do ciclone, principalmente nos setores sul e sudeste, até a manhã do dia 9 de janeiro. Devido à distância significativa da costa, não há previsão de condições de mau tempo para a região litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico

https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, no link: https://www.facebook.com/sevicometeorologicomb/, e por

meio do aplicativo “Boletim ao Mar”, disponível para download na internet, tanto para o sistema Android

quanto para iOS, desenvolvido em parceria entre a Marinha do Brasil e o RUMAR – Instituto Rumo ao Mar.

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio. Para informações meteorológicas sobre o continente, consulte o INMET em seu portal: https:// portal.inmet.gov.br e redes sociais: Twitter @inmet_ / Instagram: @inmet.oficial / Facebook

@INMETBR.