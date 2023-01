Os aprovados no vestibular 2023 da UFPR devem ficar atentos ao prazo para registro acadêmico: de 17 de janeiro até as 17 horas de 19 de janeiro. Nesse período, os calouros devem acessar o site do Núcleo de Concursos da UFPR (nc.ufpr.br) e enviar os documentos listados no item 10 do Guia do Candidato.

A primeira chamada complementar do vestibular 2023 está prevista para o dia 8 de fevereiro.

O início das aulas do primeiro semestre letivo de 2023 será no dia 20 de março, exceto para o curso de Medicina, que inicia o primeiro semestre de 2023 no dia 12 de junho.

O resultado foi divulgado na sexta-feira passsada.