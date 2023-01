Gelson Bampi

Estão abertas as matrículas para o ano letivo de 2023 nos Colégios Sesi. As aulas começam no dia 30 de janeiro para turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, de acordo com a oferta de cada unidade.

As vagas estão distribuídas entre as unidades dos Colégios Sesi da Indústria e Sesi Internacional em todas as regiões do Paraná, Escola Sesi de Referência da Indústria, em São José dos Pinhais, e Escola Sesi de Referência Internacional, em Londrina.

Os alunos dos Colégios Sesi se destacam porque têm uma metodologia diferenciada como aliada no desenvolvimento de autonomia, criatividade e protagonismo. Batizado de Oficinas de Aprendizagem, o método de ensino reúne os alunos em equipes para solucionar desafios propostos pelo professor, que atua como mediador do conhecimento.

Os conteúdos das disciplinas de matemática, língua portuguesa, geografia, química, física, por exemplo, são trabalhados de forma contextualizada, a partir do assunto definido para cada oficina, promovendo a integração das disciplinas e o trabalho em equipe. Dessa forma, os alunos também adquirem soft skills essenciais para o mundo do trabalho e para a vida, como resiliência, empatia, colaboração, comunicação e relacionamento interpessoal.

Novo Ensino Médio

De acordo com a nova Lei Federal nº 13.415/2017, conhecida como Nova Lei do Ensino Médio, o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, sendo: I – linguagens e suas tecnologias; II – matemática e suas tecnologias; III – ciências da natureza e suas tecnologias; IV – ciências humanas e sociais aplicadas; e V – formação técnica e profissional.

Desde então, os Colégios Sesi e o Senai Paraná iniciaram um trabalho de integração para desenhar a nova proposta de ensino com objetivo de unir a Educação Básica ao V Itinerário Formativo por meio da Educação Técnica Profissional. A oferta está disponível em todas as unidades dos Colégios Sesi do Paraná.

Política de Descontos

Para dependentes de trabalhadores das indústrias e de industriários, o Sistema Fiep, por meio dos Colégios Sesi, oferece a Política de Descontos:

Sindicatos, empresas associadas e seus trabalhadores: 20%

Indústrias e empresas contribuintes e seus trabalhadores: 15%

Indústrias e empresas não contribuintes e seus trabalhadores: 5%

Além disso, há previsão de bolsas integrais distribuídas em todas as regiões do Estado. Para participar do processo, é necessário realizar uma prova. A seleção se destina a candidatos:

a) oriundos de escola pública, ou;

b) bolsistas 100% em instituições privadas, ou;

c) trabalhadores e dependentes de trabalhadores de baixa renda que, preferencialmente, sejam matriculados na educação básica e continuada, ou;

d) alunos regularmente matriculados na educação básica, na condição de articulação curricular com educação profissional, ou;

e) registrados ou membros de família registrada no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico, regulamentado pelo Decreto nº 6.135/2007.

SERVIÇO

Colégios Sesi no Paraná – Matrículas abertas para o ano letivo de 2023

Encontre a unidade mais próxima em: www.colegiosesi.com.br

Informações e matrículas: 0800 648 0088