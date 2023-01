Mortes por Covid-19 tiveram leve queda desde o início do ano (Geraldo Bubniak/AEN)

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (25), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 18/1 a 24/1) 523 novos casos da doença – uma média de 75 por dia, redução de 44% na média diária com relação à semana anterior, que era de 134.



Mas, quando comparado ao último boletim divulgado em 2022, no dia 28 de dezembro, a quedea é ainda mais significativa. Naquele dia o boletim semanal trazia 4.652 novos casos da doença em sete dias, uma média de 665 por dia.



No boletim de quarta-feira, foram divulgadas nove mortes por Covid-19, uma por dia, em média. As vítimas são sete homens e duas mulheres. Do total, oito tinham mais de 65 anos; nove apresentavam comorbidades. No boletim do dia 28 de dezembro eram 14 mortes por Covid-19 em sete di



Até a terça-feira passada (24), a cidade tinha 740 casos ativos da doença, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. No dia 27 de dezembro eram 4.764 casos ativos.



Até esta quarta, havia três pacientes internados em leitos de UTI SUS de Curitiba e outros nove pacientes em leitos de enfermaria SUS por Covid-19. No fim do ano passado havia seis pacientes internados em leitos de UTI SUS de Curitiba e outros 27 pacientes em leitos de enfermaria SUS por Covid-19.



A SMS esclarece que os internamentos ocorrem diariamente, assim como as altas, com alterações dos dados ao longo do dia.



Balanço da pandemia

Com os novos casos confirmados nesta quarta, 580.551 moradores de Curitiba testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 571.154 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.



Até o momento, estavam contabilizados 8.657 óbitos pela doença na cidade desde o início da pandemia, em março de 2020.



Média móvel está em queda no Paraná

O boletim da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) nesta quarta confirmou mais 672 casos da doença e sete óbitos. As mortes são de pessoas entre 0 e 85 anos.



As ocorrências seguem tendência de queda na média móvel de sete dias. No boletim de ontem estava em 441, um índice 68,4% menor que 14 dias antes. A média móvel de mortes também caiu. Ontem estava em 2, -69,4% em comparação ais números divulgados no dia 10 de janeiro.



Os casos confirmados divulgados ontem são de: janeiro (481) de 2023; dezembro (92), novembro (41), outubro (1), agosto (1), julho (1), fevereiro (35) e janeiro (13) de 2022; julho (2), abril (2) e março (1) de 2021; e dezembro (2) de 2020.

O total de casos até esta data chegava a 2.893.980 e o de mortes a 45.691.

Fiocruz

Pesquisa analisa as mortes por Covid de enfermeiros e médicos

Uma pesquisa na Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) mostrou que profissionais de enfermagem vítimas da Covid-19 morreram mais jovens que os médicos também vítimas da doença. O estudo Óbitos de médicos e da equipe de enfermagem por Covid-19 no Brasil: uma abordagem sociológica, publicado pela revista Ciência & Saúde Coletiva, revelou que cerca de 80% dos enfermeiros e dos técnicos ou auxiliares de enfermagem mortos tinham até 60 anos. Já entre os médicos, 75% das vítimas estavam acima desta faixa etária. Os principais motivos para a diferença apontados no artigo são os tipos de vínculos trabalhistas mais comuns em cada profissão e a média de idade dos profissionais no momento da entrada no mercado de trabalho.



“A enfermagem tem uma inserção mais institucional, assalariada e com tempo de trabalho pré-determinado. Boa parte da enfermagem no Brasil tem assegurado o direito formal à aposentadoria. Na medicina é exatamente o contrário, pois infelizmente os médicos estão cada vez mais de forma autônoma no mercado profissional. A outra questão é que as categorias da enfermagem tem inserção no mercado de trabalho em fases da vida bastante distintas. Os técnicos podem iniciar a jornada por volta dos 18 anos, por exemplo”, explicou a pesquisadora da Ensp/Fiocruz, Maria Helena Machado, autora principal do artigo.



Para o estudo, foram considerados os dados de óbitos por Covid-19 de março de 2020 a março de 2021 e contabilizou 622 médicos, 200 enfermeiros e 470 auxiliares e técnicos de enfermagem. As análises foram feitas com base em dados dos conselhos federais de Medicina e Enfermagem (CFM e Cofen) e do estudo sobre o inventário de óbitos da Fiocruz.