Geraldo Bubniak/AEN

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado ontem, mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 11/1 a 17/1) 937 novos casos da doença – uma média de 134 por dia, redução de 37,3% na média diária com relação à semana anterior, que era de 214.



No mesmo período, foram divulgadas 11 mortes por Covid-19, duas por dia, em média. As vítimas são três homens e oito mulheres. Do total, oito tinham mais de 63 anos; dez apresentavam comorbidades. Até terça-feira, a cidade tinha 1.330 casos ativos da doença, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.



Até ontem, haviam sete pacientes internados em leitos de UTI SUS de Curitiba e outros 13 pacientes em leitos de enfermaria SUS por Covid-19.



Paraná — O Paraná registrou mais 947 casos de Covid-19 no boletim de ontem, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR). A média móvel de casos na semana estava em 744 casos no dia 17 de janeiro, 63,3% menos que 14 dias antes. A média móvel de mortes ficou em 4, com queda de 50,9% em relação a duas semanas antes.