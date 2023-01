Próxima semana pode indicar reflexo do feriado (Frankli de Freitas/Arquivo BP)

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado ontem, mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 28/12 a 3/1) 2.892 novos casos da doença – uma média de 413 por dia.



Essa média é 37,8% menor que a divulgada no boletim anterior. Na semana de 21 a 27 de dezembro do ano passado, foram 4.652 novos casos da doença – uma média de 665 por dia.



Os casos ativos também estão em queda. Até ontem a cidade tinha 3.298 casos ativos, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Na semana passada eram 4.652 uma queda de 30,7%.



Já os casos de óbitos tiveram uma ligeira alta neste último boletim, passando de 14 na semana passada para 17 nos dados divulgados ontem.



Com os novos casos confirmados, 577.592 moradores de Curitiba testaram positivo para a Covid-19 e foram 8.614 óbitos.



Os dados estão em queda desde dezembro, mas ainda há algum receio se a circulação de pessoas nas festas de fim de ano podem provocar algum reflexo. Isso poderá ser constatado no próximo boletim.



Paraná — O boletim da Covid-19 de ontem, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, tinha 2.229 novos casos da doença e mais 21 mortes em decorrência da doença. Os óbitos foram de pessoas entre 0 e 88 anos de idade. O total no Paraná atingiu o número de 2.855.152 e as mortes subiram para 45.514.