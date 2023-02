Geraldo Bubniak/AEN

O boletim da Covid-19 de ontem divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostrou 422 novos casos e duas mortes pela doença. No total, o Paraná atingiu 2.903.346 de casos e 45.721 óbitos.



Mas, assim como vem ocorrendo desde o início do ano, a média móvel de casos novos caiu. Em relação a duas semanas atrás a queda na média móvel semanal foi de 2%.



No caso dos óbitos, a média móvel teve uma redução ainda maior, chegando a 75% comparando os dados de quarta-feira com 14 dias antes. A média móvel de óbitos da semana ficou em 0.