Boletim semanal divulgado ontem trouxe 2.235 novos casos e 68 óbitos (Reprodução/Sesa-PR)

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), divulgado ontem, confirmou mais 2.235 casos de Covid-19 e 68 mortes em decorrência da doença. Segundo os dados da Sesa, o boletim voltou a registrar queda na média móvel, que ficou em 203 casos na semana encerrada no domingo, 21,8% menos que há 14 dias. A média móvel de mortes no período caiu ainda mais: 75%.

Apesar da queda seguida nos números, a Saúde ainda insiste nas formas de prevenção à doença e na vacinação, especialmente dos grupos vulneráveis. Os óbitos desta semana foram de pessoas entre 37 e 96 anos.



Dia D

O Governo do Paraná mobilizou mais de 5 mil profissionais da saúde e registrou a aplicação de 308.906 doses no Dia D de Vacinação, realizado no sábado, nos 399 municípios do Paraná. A ação, coordenada pela secretaria estadual da Saúde (Sesa), visou atualizar a carteirinha vacinal e ampliar a cobertura de imunizantes contra a Covid-19, Influenza e demais vacinas de rotina. O balanço foi divulgado ontem.

Em Curitiba, a Secretaria Municipal de Saúde aplicou 13,2 mil doses de imunizantes, no total, nos pontos de vacinação do município ao longo do último sábado.