Franklin de Freitas

O boletim da Covid-19 de ontem, segundo dia de 2023, trouxe mais 292 novos casos da doença no Paraná e nenhuma morte. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR). A média móvel segue em queda no Estado. No dai 1º de janeiro, era um decréscimo de 43,4% em relação a 14 dias atrás.



A média de mortes também está na mesma tendência, com redução de 55,0% a duas semanas atrás.



Os casos confirmados divulgados nesta data eram de: janeiro (257) de 2023; dezembro (28) e fevereiro (1) de 2022; outubro (1), julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.



O total de casos no Paraná foi para 2.851.434 e o de mortes para 45.474 desde o início da pandemia.



Brasil

Ontem, o boletim do Ministério da Saúde divulgou mais 31.085 casos no País e 128 óbitos novos. O total foi para 36.362.366 casos e 693.981 mortes desde o início da pandemia do novo coronavírus.



Curitiba — Curitiba divulga boletins semanais às quarta-feiras. O último, do dia 28 de dezembro, mostrou que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 21/12 a 27/12) 4.652 novos casos da doença – uma média de 665 por dia, mais baixo que o de uma semana antes, que estava acima de mil.



No mesmo período, foram divulgadas 14 mortes por Covid-19 – em média, duas por dia. O total de caoso foi para 574.700 e 8.597 óbitos na cidade provocados pela doença desde o início da pandemia.



Fecre amarela — A Secretaria Municipal da Saúde (SMS)de Curitiba reforça o pedido para a vacinação a partir dos nove meses de vida para quem ainda não foi vacinado contra a febre amarela. Com as temperaturas mais altas e as viagens de férias, também aumenta a preocupação das instituições de saúde com algumas doenças que circulam com maior intensidade no verão, entre elas a febre amarela.



A vacina contra a febre amarela é gratuita e está disponível na vacinação de rotina de 107 unidades de saúde de Curitiba.