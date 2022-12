UTI COVID – Hospital Trabalhador em Curitiba – 01/09/2020 – Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A média móvel de casos novos de Covid-19 subiu 175,7% no Paraná até o dia 4 de dezembro, em relação a 14 dias antes. Segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), de segunda-feira (5), a média móvel dos últimos sete dias estava em 2.063 casos novos.



O boletim de segunda-feira trouxe 747 novas confirmações da doença no Estado e nenhuma morte. O total na pandemia chegou a 2.776.205 casos e 45.279 mortes.



Já a média móvel de mortes na semana encerrada no dia 4 ficou em um, sem variação com 14 dias antes.



A alta de novos casos nas últimas semanas também provocou um aumento na procura pelos autotestes de Covid-19. A busca apresentou aumento significativo em novembro, com 216% mais visualizações de páginas deste tipo de produto em relação a outubro, segundo o marketplace de farmácias Consulta Remédios. Com informações da Agência Brasil.



A alta acontece após quatro meses de diminuição da busca por autotestes na plataforma e em meio ao alerta de nova onda de transmissão e casos de novas variantes da doença.

Boletim Brasil

O Brasil registrou 27.087 casos e 105 mortes segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado na segunda-feira. O número total de casos é de 35,39 milhões e o de óbitos, 690.229.