Renan Tortajada (foto: reprodução / Facebook)

A Polícia Militar encontrou neste domingo (19) um corpo de um homem que estava enterrado em um bosque em Umuarama (noroeste do Paraná). O corpo estava com uma camiseta enrolada na cabeça, e é do médico pediatra Renan Tortajada, de 35 anos. Ele estava dado como desaparecido desde sexta-feira (17).

Veja mais AQUI, no Plantão de Polícia.