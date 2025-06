Megaobra para construção de viaduto bloqueia trânsito na Linha Verde a partir desta segunda, 30 de junho. (SCMS)

Uma megaobra para a construção de um viaduto provoca mudanças que incluem bloqueio total de parte da Linha Verde a partir desta segunda, 30 de junho. O trânsito na Linha Verde (sentido Pinheirinho) terá com bloqueio total da via marginal entre as ruas Antônio Camilo e Maria Ficinska, acesso ao bairro Tarumã.

Segundo a prefeitura, a obra tem duração prevista de 60 dias. O mesmo tempo que deverá durar o bloqueio. Os bloqueios são necessários para evolução das obras do Complexo Tarumã.

Nesta etapa serão realizados no local serviços de implantação de rede de drenagem, escavação para terraplenagem e recomposição das camadas pavimentação. A previsão de duração de execução dos serviços é de dois meses, dependendo das condições climáticas.

Caminhos alternativos

O único acesso será para a Avenida Victor Ferreira do Amaral, sentido bairro. Os condutores que estiverem na Linha Verde deverão entrar à direita na Rua Raphael Papa, virando depois à esquerda na Teófilo Soares Gomes e chegando à Victor Ferreira do Amaral.

Um painel de mensagem variável (PMV) vai orientar a direção aos motoristas. A Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) e a empresa responsável pelas obras vão sinalizar o local com placas, barreiras, cones e barris refletivos para garantir a segurança viária.

Megaobra prevê viaduto comtrês faixas

A Prefeitura de Curitiba vai ampliar o viaduto da Linha Verde sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral, que passará de 24 para 50 metros de largura.

A nova estrutura terá três faixas por sentido, canaleta exclusiva para ônibus, calçadas e estações-tubo, permitindo a integração entre linhas metropolitanas e da capital.

A obra faz parte do Complexo Tarumã, que também inclui a requalificação de 12 ruas, melhorias em praças, paisagismo e iluminação. As alças de acesso ao viaduto, com 8 km de ruas, estão quase concluídas. A Secretaria Municipal de Obras Públicas coordena os trabalhos.

Neste momento, os trabalhos estão concentrados na finalização da estrutura para ampliação do viaduto e na estruturação do pavimento das vias locais que dão acesso tanto à Linha Verde quanto à Victor Ferreira do Amaral.