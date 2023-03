Comunicação IAT

O Instituto Água e Terra (IAT), por meio do escritório regional de Umuarama, no Noroeste, finalizou neste domingo (05) uma operação de combate à pesca ilegal. Foram três dias de ações, concentradas em aproximadamente 260 quilômetros do Rio Paraná, na região do Parque Nacional de Ilha Grande.

