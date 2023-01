AEN

A Sanepar informa que na quinta-feira (19) fará obra de melhorias no sistema de abastecimento que irá afetar o fornecimento de água em bairros de Curitiba e Colombo. O serviço será feito das 8h às 16h, e a normalização do abastecimento está prevista para as 23 horas. Confira os bairros:

Colombo: Campo Pequeno, Curitibano, Monza, Osasco, Roça Grande, Santa Fé e São Gabriel.

Curitiba: Atuba, Santa Felicidade e Santa Cândida.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) recomenda que todos possuam o reservatório. A Sanepar sugere uma capacidade de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é que se faça uso econômico da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.