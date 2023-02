Imagem ilustrativa/Reprodução/GMA

Uma equipe do Pelotão de Motopatrulheiros da Guarda Municipal de Araucária patrulhavam a Rua Prímula, no Bairro Campina da Barra quando, às 11h30 de terça-feira (21), foram abordados por um homem que relatou que precisava chegar rápido até o Hospital Municipal de Araucária, pois, estaria com uma criança no interior do seu veículo gravemente ferida na região da face, vítima de ataque de um cão da raça Pit Bull.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA CLICANDO AQUI