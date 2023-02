Reprodução/Sesp-PR

Uma menina de cinco anos ficou em estado grave após bater a cabeça contra um banco em uma ônibus do transporte escolar de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), por volta dcas 11h30 desta quarta (15).

O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) chegou a ser acionado até o Jardim Janine, local do acidente, mas o tempo chuvoso impediu o resgate. Ela foi atendida pelo Siate e encaminhada ao Hospital Evangélico, em Curitiba.

Outro caso

No dia 6 deste mês, pelo menos quatro crianças e uma monitora ficaram feridas em um acidente com um ônibus escolar do município de Tunas do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O veículo perdeu o freio e caiu em uma ribanceira.