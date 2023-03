PRF/SP

A Prefeitura Municipal da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu com consternação a notícia do acidente com um ônibus na Rodovia Régis Bittencourt em Cajati (SP), na madrugada desta sexta (17). Os romeiros saíram da Lapa com destino a Aparecida. O prefeito decretou luto oficial por três dias.

O acidente aconteceu em uma curva no km 512, na Serra do Azeite, na pista sentido São Paulo, por volta de 1h10.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três vítimas morreram no local, dois adultos e uma criança. A quarta vítima morreu no hospital. Isadora Teixeira Barão, de 7 anos de idade era aluna da Escola Municipal Abigail Côrtes, que teve as aulas suspensas no período vespertino. A Secretaria Municipal de Educação suspendeu a entrega dos kits escolares nesta sexta (17).

Desde as primeiras horas desta manhã o Prefeito Diego Ribas busca dar amparo às vítimas do acidente e colocou a estrutura da Prefeitura para auxiliar nos trabalhos. O Coordenador do Complexo Hospitalar do Trabalhador Geci Labres também deixa a disposição o Hospital Regional São Sebastião da Lapa aos familiares da tragédia.

Em contato com a empresa proprietária do veículo, da cidade de Curitiba, a informação é que estão prestando assistência funeral às vítimas que vieram a óbito no local. Há informação de outras mortes registradas nos hospitais da região, ainda sem confirmação oficial.

A empresa já providenciou o retorno à Lapa dos passageiros que não se feriram no acidente e hospedagem aos que optaram por permanecer acompanhando feridos que estão hospitalizados na região.

O IML confirmou que as outras três vítimas do acidente são Wesley Thiago Schuster, Rodrigo Marcelo Vieira de Lima e Gabriele Tacoregio Kaveki, todos paranaenses. As vítimas foram encaminhadas para o IML de Registro (SP), segundo a empresa.

Luto Oficial

Em virtude da grande comoção na cidade, o Prefeito Diego Ribas decreta Luto Oficial por três dias. Neste período as bandeiras deverão ficar a meio mastro em respeito.

O Departamento de Ação Social e a Secretaria de Administração estão disponibilizando a estrutura municipal para o velório das vítimas.



